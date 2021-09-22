香港文匯網報導，「2021中國·蘇州陽澄湖大閘蟹開捕節」今天（9月22日）在蘇州工業園區唯亭陽澄湖畔舉行。陽澄湖大閘蟹在22日開捕後將陸續上市，預計在10月1日國慶節前後批量上市。

蘇州市農業農村局三級調研員陸志榮表示，今年大閘蟹長勢良好、品質優良。根據近日抽測數據分析，預計全年大閘蟹產量在10940噸左右，其中圍網養殖區面積1.6萬畝，產量1575噸左右。沿湖周邊高標準池塘養殖面積7.26萬畝，產量9365噸左右。

在今天的開捕節上，2021年版陽澄湖大閘蟹農產品地理標誌防偽專用標識揭曉。主辦方介紹道，以兩種顏色分別製作區分防偽專用標識，是為了區分不同的養殖區域，即「湖蟹」與「塘蟹」。玫紅色防偽專用標識用於陽澄湖圍網養殖區域的「湖蟹」，藍色防偽專用標識用於池塘高標準養殖區域的「塘蟹」。

今天上午10時，第一網陽澄湖大閘蟹在湖區內被捕撈上岸，蟹農高舉着剛出水的大閘蟹說，「公蟹足有半斤，母蟹有4兩」。

陸志榮表示，「2021年，我們把生態與富民作為產業發展的重心，把陽澄湖大閘蟹產業擺在區域生態環境質量改善的大局中謀劃發展。」為了保護僅存的1.6萬畝陽澄湖圍網養殖區域的生態環境，圍網養殖區內禁止使用冰鮮魚及畜禽動物內臟投餵。

「此外，實施陽澄湖及周邊地區專項整治，完成連片池塘改造面積3.57萬畝，無法實現養殖尾水循環利用或達標排放的池塘，全部退出養殖。」陸志榮表示，陽澄湖現代農業產業園為適應智慧農業的發展要求，實施完成高標準池塘改造工程，全面實行河蟹「863」生態養殖模式，進行標準化生產。

在陽澄湖大閘蟹農產品地理標誌範圍內，最新建立質量安全智慧管理平台，通過5G網絡、區塊鏈、人工智能等新技術的應用，實施從生產端到流通端的質量安全追溯，地域範圍內實行統一的生產技術規範和質量安全技術規範，每個區域安裝水質在線監測和病害遠程診斷系統，實現漁業養殖的全程信息化管理，確保產品質量安全，全力維護好陽澄湖大閘蟹的高品質。