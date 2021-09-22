雲林縣地層下陷嚴重，沿海的麥寮鄉自1985年至今，累積下陷量最高逾200公分，部分地區甚至低於海平面以下，暴雨遇漲潮時排水匯集於低地，內水無法排出，且常有海水倒灌情形發生，雲林縣政府22日舉行麥寮鄉「施厝寮大排（第2期）治理工程」開工動土典禮，預定明年10月完工。

麥寮鄉位於沿海地區，施厝寮大排集水區域為狹長形，平均坡度約1／1500，中、下游地勢平緩，上游則略陡，因地層下陷嚴重，局部地區標高已低於海平面以下，暴雨遇漲潮時，排水匯集於低地，不僅無法排出，且常有海水倒灌情形發生，導致排水異常困難。

雲林縣長張麗善表示，為整治麥寮地區排水，縣府積極向水利署爭取補助經費，進行「施厝寮大排（第2期）治理工程」排水路整治，改善排水路7K＋105至7K＋600河段，總長度464.5公尺，工程經費4180萬元，工期360日曆天，預定明年10月完工。

雲林縣沿海地層下陷逾200公分，縣府整治麥寮鄉施厝寮大排解決排水問題。（張朝欣攝）

雲林縣政府水利處表示，早年雲林沿海地層下陷嚴重，主要是60年代後沿海地區養殖漁業興起，因需仰賴大量淡水穩定養殖水質，在地面水源缺乏情況下，過量抽用地下水，造成持續地層下陷，最大累積下陷量達220餘公分。但隨著養殖業的減少，目前沿海地區下陷情況已趨緩。

根據地層下陷防治資訊網，雲林1985至2020年累積下陷量圖，顯示早期雲林地區有2個下陷中心，1個位於口湖鄉金湖附近，另1個位於台西鄉蚊港附近；1996年後，雲林下陷中心逐漸移往內陸，1999年以後下陷中心集中於褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮與元長鄉。

縣水利處指出，根據近年來觀測資料分析結果，沿海地區的地下水位回升、地層下陷趨緩，縣府將持續進行地層下陷防治，配合排水整治，逐步提升地區防洪機能，減輕鄉親的淹水之苦。