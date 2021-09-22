台灣高球史上首度迎來女子職業比洞賽！中國信託商業銀行年度女子高爾夫賽事「2021中國信託邀請賽」預計9月24日到26日一連3天在新北市林口東華高爾夫球場競技，邀請32名台巡女將菁英參賽，這項賽事總獎金新台幣575萬元、冠軍獎金300萬元；創下TLPGA台巡賽冠軍獎金最高的一場比賽。

這場比賽原定總獎金325 萬元，冠軍獎金100萬元，22日記者會上，中國信託銀行董事長利明献現場給大家一個大驚喜，不但將總獎金提高至575萬元，更把冠軍獎金也增加至300萬元，創下TLPGA台巡賽冠軍獎金最高紀錄。

中國信託連續10年主辦女子職業高球賽事，今年更名為「中國信託邀請賽」，為增加賽事的競技感與可看性，今年賽制有別以往3回合、54洞的「比桿賽」，首度採取選手捉對廝殺、單淘汰的「比洞賽」一決勝負，每洞桿數較少者即贏得該洞，18洞取得較多洞數者勝出，至少需歷經5回合始能贏得后冠。

利明献表示，這場32強比洞賽參賽陣容堅強，台灣菁英職業女將全都到場；TLPGA理事長劉依貞說，在這麼高額獎金贊助下，希望所有參賽選手努力發揮，爭奪高額獎金。

22日記者會另一亮點是中國信託銀行與剛轉職業的女子選手安禾佑簽約，剛滿18歲的安禾佑正式成為中國信託銀行贊助女子職業選手隊伍中的一員，她表示，能打這場比賽十分興奮，這是她轉職業賽處女秀，比洞賽不僅要克服炎熱天氣丶全程戴口罩比賽，還要有耐心，心態也很重要，需要更果斷、大膽，才能擊敗對手。

去年冠軍謝瑀玲表示，雖然以前未打過這樣的賽制，但是知道與比桿賽不一樣，不會有一回合、兩回合、三回合累積的桿數，每回合每1洞都要拚，也都要把握住每1洞，不但要考驗意志力，也要考驗體力；這麼遠的球道距離確實更具挑戰性，例如3桿短洞拉長至195到200碼，與以前的150到160碼迥然不同，因此果嶺的落點變得更重要。