"The weapon referred to as the Long-Range Air-to-Air Missile or #LRAAM has a two-stage configuration with a "kill vehicle" attached to a booster section that falls away after it is burned out."https://t.co/D3oEE6CRkK — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 21 2021

波音公司（Boeing）在美國空軍協會（Air Force Association）研討會上，展示了新型長程空對空飛彈（Long-Range Air-to-Air Missile，LRAAM）的設計。新聞網站「The Drive」21日指出，LRAAM採用2節式火箭助推器設計，可能就是美國空軍先前提到，將由F-15EX戰機攜帶的「特大號」空對空武器。

波音在美國空軍協會的「航空、太空與網路研討會」（Air Space & Cyber Conference）中，展示LRAAM的最新設計，可見其前後2節火箭助推器共用同樣的基本結構，只是前方助推器裝上了「殺傷載具」（kill vehicle）；不過由於該型武器仍處於概念開發階段，目前仍不清楚其射程、飛行速度等性能細節。

波音指出，LRAAM還利用了近期相當受美軍歡迎的數位設計與工程技術，且2節火箭助推器共用基本結構也將有助於降低成本。「The Drive」指出，波音使用「殺傷載具」一詞，可能代表LRAAM將不會配備爆炸性的彈頭，將純粹以動能擊毀目標，使其得以在縮小飛彈尺寸的同時，保持足夠的機動能力和射程，但相對也不能以爆炸後產生的破片確保飛彈殺傷力。

另外，前後火箭助推器相同的設計，也代表F-35、F-22等匿蹤戰機，就算無法在內部彈艙攜帶完整的LRAAM，也可能有能力使用單節式的LRAAM；反過來說，LRAAM也有機會接上2節以上的火箭助推器，進一步提升飛彈射程。

美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將5月曾表示，F-15EX將成為美國空軍的「特大號武器用卡車」，除極音速飛彈AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）之外，還能攜帶「特大號」空對空武器，用於對付中國大陸的霹靂15；他當時並未說明該武器是否與美軍AIM-260「聯合先進戰術飛彈」（JATM）或「長程接戰武器」（LREW）計畫有關，但波音本次特別指出，他們認為 LRAAM不會與現有的空對空飛彈計畫發生衝突。