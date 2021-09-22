大陸上月祭出「限遊令」，限制未成年人玩網路遊戲時間。不過網民近日發現，成年人的網路遊戲時間，同樣受防沉迷系統管制。成年用戶連續在線4小時後，就會被強制下線15分鐘；在線7小時再次下線15分鐘，之後每小時再強制下線15分鐘。

大陸網友近日向北京一間遊戲公司查詢後，得知上述針對成年人打機限制措施已嚴格執行。有其他網友指出，相關防沉迷系統存在已久，但一直未切實落實；他推測，成年人防沉迷措施已隨未成年人限遊令一同落實。