時代雜誌評為「廚神」的Momofuku創辦人David Chang。（阿舍乾麵提供）

連靜雯聯名台北電影節，打造限量款雞腿湯麵，特價580元。（靜享提供）

賈以食日「秘製紅燒牛肉麵」3件747元。（賈以食日提供）

防疫期間居家快煮麵銷售暢旺，知名品牌力求差異化，其中龍頭「阿舍乾麵」，去年每天可生產20萬包，今年產能則到30萬包，並與紐約米其林餐廳跨海聯名，深化國際市場；另藝人創立的「賈以時日」、「靜享」等品牌，也透過限定口味及電影節合作，打造話題品牌力。

微風集團旗下阿舍乾麵，全新與有「美國最重要百大餐廳」殊榮的米其林餐廳「Momofuku」合作，推出原味、辣味、麻辣3款口味快煮麵，今年8月在美國銷售以來，半小時就賣出60萬包，即起在台灣同步販售，3入組799元。Momofuku創辦人David Chang，也針對台灣消費者的口味，打造台灣專屬菜單，強調猶如母親下廚的幸福滋味，即起至10月28日在微風信義專門店販售，1套280元。

藝人連靜雯今年4月成立麵食品牌「靜享」後，主打每款都是個人份量，滿足1人居住的小資族享用，陸續推出蕎麥拌麵、雞腿湯麵、日本A5和牛漢堡排等，這次更與台北電影節共推聯名禮盒，設計上與電影節主視覺元素「蝴蝶」呼應，也呈現北影典禮的隆重感，9月23日台北電影節開始日正式發售。

賈靜雯品牌「賈以食日」，推出3周年新品「秘製紅燒牛肉麵」，復刻兒時的賈爸爸風味，選用牛骨熬製湯底，並將賈家過去吃牛肉麵時，必加的「酸菜」炒香後入湯熬煮，打造創新吃法， 9月24日前特價3盒747元，原價837元。

另老媽拌麵成立8年來，已銷售至全球20國，賣出突破1億包，在香港拓展5家連鎖麵店，也持續推進海外展店計畫，美國、日本、中國等地都在洽談中；疫情期間，也攜手嘉義品牌「福義軒」，推出創意聯名產品「麻辣芝士蘇打餅」，打破單純販售麵食的範疇，近期也推出純素系列福箱，方便固定茹素的長輩們居家囤貨。