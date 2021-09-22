25日起到7-11選擇「振興五倍券紙本預訂」，享星巴克第2杯半價。（7-11提供）

OK超商憑振興五倍劵預訂留存聯，8杯大莊園拿鐵200元。（OK提供）

7-11自25日上午9點起，到ibon選擇「振興五倍券紙本預訂」，享有星巴克第2杯半價、蝦皮購物新戶150元購物金優惠，而10月8日起到門市領券，加贈7-11購物金抵用券150元，及CITY PRIMA精品拿鐵，或CITY CAFE大美式同品項買1送1優惠。

全家加碼即起至10月12日推出「真心5倍福袋卡」，以每張500元購入後，最低可享550元購物金、最高5倍回饋，另可再抽500萬點的全家點數；民眾於25日起至10月1日，在全家店舖預訂振興五倍券，除可享大杯經典拿鐵，或美式買1送1外，再贈100元全家滿額購物金，屆時領券再享400元購物金，及屈臣氏100元購物金雙重優惠，還可再抽Skoda Kamiq汽車。

至OK超商預訂振興五倍券，無需等到領劵，即可憑小白單享有大杯莊園級拿鐵25元起，推出「8杯200元」、「20杯500元」方案，換算1杯只要25元。