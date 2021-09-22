行政院明日將舉行院會，財政部將針對「境外資金匯回管理運用及課稅條例實施成果」提出報告。而內政部也將針對《土地法》、《地籍清理條例》部分條例相關修法，於會中提出討論。

財政部表示，財政部、經濟部、金管會、央行都大力協助台商因應美中貿易戰調整全球布局，並引導資金回流挹注我國產業及金融市場，自2019年8月15日起施行資金專法，提供為期2年之短期租稅措施，引導逾3500億元境外資金申請匯回，為國內經濟注入活水，發揮提振經濟之效果。

內政部也將針對《土地法》第219條之1提出修正草案。內政部指出，根據司法院第763 號解釋意旨，增訂政府應主動每年通知及公告被徵收土地的使用情形，並規範合理請求收回土地的時效，更加強保障原所有權人權益。

此外，內政會也會討論《地籍清理條例》部分條文修正草案。內政部說明，為解決現行《地籍清理條例》有關代為標售作業之實務上困難，配合清理實務作業需要，修正重點包括增加代為標售次數，土地權利人得申請發還已登記為國有的土地等，故提出此修正草案。