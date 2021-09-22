柯震東（左）在《鱷魚》中激吻李心潔。（台北双喜電影提供）

柯震東（右）、導演陳大璞宣傳電影《鱷魚》。（王英豪攝）

柯震東暢談拍攝《鱷魚》的幕後花絮。（王英豪攝）

愛情電影《鱷魚》10月8日將上映，該片由陳大璞執導，柯震東、李心潔主演，3人22日接受專訪，柯震東在片中英雄救美被黑道打斷雙手，讓李心潔幫他洗澡，他表示是拍攝時最難忘的一場戲，「我現實生活中沒有被洗澡的經驗，通常都自己洗，只有小時候有被媽媽洗過」。

該場戲柯震東還要踩到肥皂跌倒，他說看似喜感，拍攝時因場地狹小很危險，還安排武行指導他怎麼摔，他親自上陣，「我摔了3次，但導演還是最喜歡第一次。」李心潔笑問：「大家都對洗澡的戲很感興趣？我生命中還真的沒有幫成年男人洗過澡。」

電影中柯震東和李心潔大談姐弟戀，李心潔表示自己現實生活中，沒有過這樣的經驗，而姐弟戀經驗豐富的柯震東則表示最近都沒有新戀情，仍然單身，「目前就是把心思放在事業上，全力拚事業」。是否因此犧牲談戀愛的時間？他答：「不用犧牲，是真的沒有遇到，如果有遇到適合的，還是會交往，我最近真的很忙，疫情降二級之後，大家可以見面、開會，事情很多，電影也都累積在這幾個月要上映，真的滿忙的」。柯震東日前開直播，超高人氣吸引粉絲搶看，他說：「疫情期間，沒有錢賺，也不知道幹嘛，有提供大家很多娛樂新聞素材嗎？」他說現在已經不再直播了，「現在有電影看，就不用再看直播了，重心都放在戲劇和電影上」。

柯震東和李心潔在《鱷魚》中激吻30秒，李心潔對該場戲從情緒醞釀到兩人擁吻印象深刻，「這是我最沒有把握的一場戲，不確定能做到什麼程度，所以在飯店裡試演了很多次，還好拍攝當天天氣很配合，下著毛毛雨有點冷，很符合情緒，我自己很喜歡」，而柯震東則說，自己完全投入角色中，不知道親了多久，他問導演陳大璞：「有那麼久嗎？」陳大璞回答：「拍的時候（吻）更久，從情緒醞釀到最後的宣洩很完整，所以我捨不得喊卡。」