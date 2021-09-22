大陸當紅女星楊冪2018年宣布與港星劉愷威5年情斷，後來更與大陸小鮮肉魏大勛傳出緋聞，然而昨晚舉行的2021大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》不只有演藝圈情侶檔王菲、謝霆鋒低調同場演出，更將楊冪的前後任男友劉愷威、魏大勛湊在一起尷尬同台。事後劉愷威接受陸媒訪問，更難得支支吾吾，差點說不出話來，引爆大陸網友熱議。

現年46歲的劉愷威受邀在大灣區中秋晚會《灣區升明月》與黃曉明、容祖兒、蔡卓妍、楊丞琳、王耀慶等多位中港台明星合唱羅大佑經典《東方之珠》，卻意外成就楊冪前夫與緋聞男友同台演出畫面。

畫面中只見劉愷威與小15歲的魏大勛之間，僅隔著女星林允，劉愷威與魏大勛在表演過程中不僅零互動，魏大勛打死不往劉愷威方向看的舉動，更讓網友有了想像空間，紛紛留言「魏大勛：我不會往右看的」、「哈哈哈哈哈」、「不知道林允是什麼心情」、「為什麼這麼好笑」、「你要說節目組不是故意的我說一百個不信」、「楊冪前夫現任狹路相逢」。

事後劉愷威接受陸媒訪問，被問及表演後的心情，更罕見的支吾其詞稱「我覺得這一次晚會很…真的很特別」、「我……又…可以……可以跟這麼多朋友一起過年一樣」、「然後也……反正我就是覺得很特別。」劉愷威全程受訪支支吾吾，仍極力想把內心想說的話表達完整，豈料卻說越糟糕，最後更形容這場演出讓他有「重聚」的感覺，果然這2字說一出口讓網友瞬間歪樓，笑稱劉愷威是因為見到前妻男友才有重聚感覺嗎。