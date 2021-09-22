台灣已申請加入CPTPP 經長王美花23日對外說明 20:062021/09/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經長王美花。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部次長陳正祺今天表示，台灣已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，經濟部長王美花明天早上會對外說明。 CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導，中國16日正式提出書面申請加入CPTPP，王美花當時表示，中國舉動令許多會員國愕然，台灣將持續與會員國展開非正式諮商，待有共識後，較易水到渠成。 陸申請加入CPTPP 陳冲：台已快沒招 不妨試這一步 立陶宛副防長呼籲扔掉大陸製手機 原因竟與台灣有關 #CPTPP #台灣 #申請 #王美花 #會員國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1小時就破去年紀錄！這家銀行綁台灣Pay 上午累積超過6萬人 14:012021/09/22 財經 台灣國旗驚喜現身聯合國 帛琉「口罩助攻」超感人 17:132021/09/22 國際 T FASHION時尚基地大玩虛擬秀 讓台灣設計被看見 17:062021/09/22 生活 台灣明尼蘇達礦業製造公司廣告不實 公平會罰10萬元 16:412021/09/22 財經 加碼券最新登記數曝光 最夯是這種券 近200萬人瘋搶 13:382021/09/22 財經 大陸人看台灣》台灣於我：另一個世界與夢想 00:012021/09/22 兩岸徵文 五倍券綁定當機後 王鴻薇爆最大問題：無法想像 19:372021/09/22 政治 糖王爭霸戰上線 高雄抓寶拚觀光 04:102021/09/22 地方新聞 調漲資本工資？勞動部敲定 審議委員會10／8召開 13:022021/09/22 生活 五倍券當機之亂爆民怨 王美花吐3字讓網全怒了 12:192021/09/22 財經 新北祭祀公會擬千人聚會 民政局：已駁回申請 15:262021/09/22 生活 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》台股節後大逃殺 散戶手上有這種股票更慘 - 財經 台灣正式向紐西蘭申請提交CPTPP入會申請 王美花明天報告 - 財經 數位五倍券搶到當機 紙本沒人要？內行曝最強優勢：搶到爆 - 財經 恒大危機燒向債市？專家曝歐美全躲過 大陸家庭挫咧等 - 財經 恒大炸彈引爆 台股殺破半年線 散戶還記得5月驚人結局？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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