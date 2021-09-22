經濟部次長陳正祺今天表示，台灣已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，經濟部長王美花明天早上會對外說明。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導，中國16日正式提出書面申請加入CPTPP，王美花當時表示，中國舉動令許多會員國愕然，台灣將持續與會員國展開非正式諮商，待有共識後，較易水到渠成。