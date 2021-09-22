今早9點開放數位綁定，五倍券頁面就大當機，讓大批民眾相當憤怒，認為規則設計有問題，並且揪出元凶是好食劵。（圖／翻攝自五倍券頁面)

五倍券數位綁定和各部會加碼券登記今(22日)開跑，但時間一到，五倍券官網瞬間塞爆，除了網站讀取相當久，更出現一排亂碼字，其中還有一個「滚」字，引發熱烈討論。對此，宅神朱學恒也忍不住直言，「我論天才IT外包，大臣唐鳳系統今早當機之必然」。

五倍券平台開放前，網友已對平台會不會又塞爆的問題相當關心，有人指出，根據過去使用疫苗預約平台的經驗，常常都被擠爆，那些平台的流量負荷「根本在Hello」，今日五倍券平台能否通過考驗備受質疑；有人直接開始預言，直言網站「不可能不掛，所以來猜會掛掉多久好了」，選項從15分鐘到6小時都有。

結果五倍券平台9時一開放，果然如網友預言再度大當機，不僅停在空白畫面轉動多時，還有人介面出現亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」字樣，令網友相當錯愕。

對此，朱學恒今天在臉書上表示，「我論天才IT外包，大臣唐鳳系統今早當機之必然」。網友們也留言回應，「都外包廠商做了，還是這樣的水平，還能稱為IT天才，這樣的下限真的沒有極限」、「只是綁數位券應該不會，畢竟領紙本的才是王道」、「唱唱又跳跳，連系統也受不了」。

台北市長柯文哲也說，他不能幸災樂禍，方向雖是對的，但執行跟準備上要注意，五倍券一下就掛掉，多漏氣，他猜立院會毒打一頓。