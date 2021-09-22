在中國大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 後，經濟部晚間證實，台灣已正式將加入 CPTPP 申請文件寄送到紐西蘭，明天將由經濟部長王美花對外說明。

中國上週四宣佈申請加入CPTPP，外界擔心我太慢加入會有難度，就有學者建議我應該也立刻提出加入申請。

今天彭博社報導我國正式向紐西蘭提出加入申請書，對此經濟部晚間證實，但對加入細節無法多談，只表示將由王美花明天向國人報告。