漢堡王歡慶嘉義店開幕，推出3重優惠。（漢堡王提供）

連鎖漢堡王持續在台展店，繼台南「巧克力華堡｣、彰化「宵夜呷飽堡加肉」、宜蘭「加倍奉還全球首發三星蔥華堡」等活動後，嘉義第1家漢堡王門市也將坐落嘉義市區，於9月25日開幕。

漢堡王調查嘉義人最受歡迎的餐點，於開幕日推出獨「嘉」優惠「豪氣雙享餐｣，其中勁濃安格斯牛肉堡雙套餐加上辣薯球兩份特價249元，超殺6折優惠讓嘉義人豪氣開吃，此外開幕期間還有買套餐送聯名提袋、滿額送小華堡買1送1回客券等，多重優惠共同歡慶。

漢堡王台灣執行長黃耀忠表示，嘉義消費者對漢堡王的期待可追溯至11年前，這次展店不僅與在地粉絲團合作，票選設計開幕驚喜優惠套餐，同時也將粉絲團頭像換成綠豆造型漢堡王，期待用趣味與創意，貼近嘉義消費者。

9月26日至9月30日限時5天，購買任兩套超值量套餐，可獲贈漢堡王與百事聯名提袋乙個；10月1日起，消費滿200元贈小華堡買1送1回客券乙張，限漢堡王嘉義店使用。