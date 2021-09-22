新北市樹林區一間麻油雞店7日前接到一位客人下訂50碗麻油雞飯，稱想作為待用餐，業者受感動便決定不收錢，豈料，當晚約定時間到了，客人卻遲遲沒現身，店家才驚覺受騙上當，甚至已是近期內的第二次。

店家在臉書社團《樹林人》發文，透露為樹林區東陽街上販售麻油雞的店家，7日時有名客人在店內購買餐點時，向他們表示想下訂50份麻油雞飯與麻油清湯，想作為愛心待用餐幫助需要的人。

店家指出，當時認為該名客人立意良善，便承諾全數贊助，客人並不需要付錢，雙方約定好同日晚間7時取餐，誰也沒想到，時間到了，餐點早已通通打包好，卻誰也沒出現。

店家控訴，起初以為對方只是遲到，結果打電話過去通通沒回應，始驚覺是被愚弄了；店家不滿地在文章寫下，「這些餐點都是當天現炒，真的不要這樣，這種情況已經是第二次發生了！」

文章曝光後，不少網友紛紛前往店內購買餐點，就希望能幫助店家消化被放鳥的餐點。店家也透露，當時餐點在網友的協助下已全數消化完畢，希望不要再有人去試探他人的愛心。