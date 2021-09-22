「國標舞女王」劉真2020年3月因心臟主動脈瓣狹窄於開刀時引發腦壓過高，羽化成仙享年44歲，讓深愛她的老公辛龍無法接受，至今1年半過去，仍走不出愛妻逝世低潮，今(22日)再度於兩人約定好的雙雙節在臉書PO文喊話「我好想妳」，令人鼻酸。

劉真過去曾在節目中透露，與辛龍相識於選秀節目錄影，那一天正好就是7月22號，因此夫婦倆更約定，以後的每個月22號都會慶祝雙雙節，紀念彼此相識的那一天。最令人感到不捨的是，劉真當年在醫院與死神搏鬥45天，最終仍在2020年3月22號過世，此後雙雙節成為辛龍最悲痛的日子。

至今1年半過去，辛龍仍走不出喪妻之痛，在今晚22號雙雙節這天，於臉書PO文寫下「我好想妳」4字令人看了鼻酸不捨。只是他的友人蔡詩萍看不下去辛龍如此消沉的模樣，直接留言說重話：「辛龍兄，真的該試著走出來了，為了孩子也為了自己。」

但就有網友認為辛龍所承受之痛並非旁人能理解，對此蔡詩萍也回覆：「當然，但總不能讓他一直陷溺下去。」辛龍意志消沉，遲遲走不出喪妻之痛，他的前老闆吳宗憲今年１月也默認與辛龍解約，坦言辛龍有自己想法想安靜下來，讓自己的世界沉澱一下，我們就尊重當事人。