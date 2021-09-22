俄媒：搭載6機組員運輸機 墜毀遠東地區 21:152021/09/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一架An-26運輸機據稱在俄羅斯遠東地區的哈巴羅夫斯克市附近墜毀。圖為同型機，並非當事機。（達志影像／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天引述未具名消息來源報導，機上有6名機組員的一架安托諾夫An-26運輸機，在俄羅斯遠東地區的哈巴羅夫斯克市（Khabarovsk）附近墜毀。 路透社報導，另據塔斯社（TASS）報導，這架安托諾夫An-26（Antonov An-26）運輸機，隸屬於一家在俄羅斯機場從事維修的公司。 俄羅斯緊急事務部表示，搜救團隊正趕往運輸機在雷達螢幕消失地區。 台灣明尼蘇達礦業製造公司廣告不實 公平會罰10萬元 高鐵宜蘭站設在四城 挨轟沒說服力 #運輸機 #地區 #俄羅斯 #報導 #26 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 哈爾濱再增5本土病例 2地升中風險地區 13:022021/09/22 兩岸 影／五倍券數位綁定9點開放 唐鳳親教3步驟 操作方式、完整說明一次看 07:182021/09/22 政治 美軍最新匿蹤轟炸機B-21 5架原型機同時生產 18:202021/09/22 軍事 《電腦設備》伍豐窘貼息 H2營運續回升 10:192021/09/22 財經 日月光投控旺季耀眼、淡季不淡 目標價獲調升 16:412021/09/22 財經 法丟掉澳潛艦大單氣炸 為何得不到同情 14:052021/09/22 軍事 《國際產業》好食機 2030亞洲養生食物鏈1.5兆美元起跳 08:542021/09/22 財經 商研良語－數位新貿易時代的新科技與新媒體 04:102021/09/22 專題周報 數位五倍券今開放登記 8場所不能用！15大QA看這裡 09:402021/09/22 生活 中秋連假南市取締220件酒駕 還開出9張深夜放鞭炮煙火罰單 11:072021/09/22 生活 緬甸軍方與民兵衝突不斷 臨近印度邊城數千人出逃 19:542021/09/22 國際 國際熱門新聞 立陶宛再捐第二批AZ疫苗23.6萬劑 總理推文揭曉原因 - 國際 再也不怕爆胎 米其林無氣輪胎將正式上路 - 國際 富比士：核電將要迎來全面量產的時代 - 國際 立陶宛副防長呼籲扔掉大陸製手機 原因竟與台灣有關 - 國際 丹麥66萬嬌生疫苗放著長灰塵 學者痛批不道德 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。