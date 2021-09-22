俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天引述未具名消息來源報導，機上有6名機組員的一架安托諾夫An-26運輸機，在俄羅斯遠東地區的哈巴羅夫斯克市（Khabarovsk）附近墜毀。

路透社報導，另據塔斯社（TASS）報導，這架安托諾夫An-26（Antonov An-26）運輸機，隸屬於一家在俄羅斯機場從事維修的公司。

俄羅斯緊急事務部表示，搜救團隊正趕往運輸機在雷達螢幕消失地區。