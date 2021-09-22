南韓知名演歌歌手34歲的殷嘉恩，擁有甜美外型、歌唱實力，受到不少觀眾喜愛，近日她和丈夫上綜藝節目，突自爆整形史，更坦言除了眼睛沒動過，整張臉幾乎都不是她的，隨後就被挖出14年前舊照，完全不同的樣貌掀起韓網熱議。

殷嘉恩最近和老公加入真人秀節目《刷妻子卡的老公》，曝光兩人私下生活，最新一集中，殷嘉恩打電話給婆婆時，老公突在一旁爆她料喊：「媽，她說她動手術（整形）了」，沒想到婆婆竟開明回：「整形是必須的啊，我也有割雙眼皮啊！」讓現場來賓聽了全笑翻，大讚婆婆很新潮。

殷嘉恩大方認除了眼睛，整張臉都整形。（圖／翻攝自韓網）

而鏡頭轉回棚內，殷嘉恩被問到整形話題時，她也大方承認：「除了眼睛，整張臉都不是我的，鼻子也動過，連下巴都有削」，誠實到讓主持人都慌了，反問「直接講沒關係嗎？」殷嘉恩本人則相當坦然，不打算刻意隱瞞，並笑說：「反正去看我以前的影片的話就知道了。」

節目播出後，網友也挖出殷嘉恩14年前參加音樂節目《Show Vival》的畫面，發現她的五官與現在大不同，幾乎判若兩人，可也讚賞她大方直率的態度。