前交通部長林佳龍是否參選2022，備受外界關注，林佳龍今受訪表示，「我不打算選舉」，2022的九合一選舉，「我主觀上沒有說要去參選哪裡」。

林佳龍表示，2024年關係台灣未來，希望民進黨能繼續執政，若他的從政時間生涯還有5到10年，是精華的話，他會希望能對這個國家的發展是有貢獻，而不是他個人要去坐哪個地方的位子，為了生涯規劃去選。

林佳龍今受訪被問到2022會參選嗎？林佳龍說，「我不打算選舉」，因為他已經當過台中市長，未來怎麼走，他是開放的，到底去選是為了什麼？「如果為了這個城市更好，我們也確實可以把它做好，那是一種，若是政黨的考慮，是因為政黨，哪個地方，所以我們要去選，這是第二，若是為了台灣，2022之後是2024，台灣民主能否深化的層次，那是第三」。

他說，如果今天台灣不是蔡英文領導，面對現在的疫情及兩岸關係，台灣就沒有今天這樣的局面，自己從學運走來、學者從政，府院黨團都待過，「我的下一個角色是什麼？是屬於比較開放，就是走入基層，傾聽民意，最後我的角色在哪裡最適合」，就像他提過，「成功不必在我、成功一定有我」，先讓選項開放，反正還有時間。

他表示，2022的九合一，他主觀上沒有沒有說要去參選哪裡，政局還會再演變，這次「光合之行」，他還要傾聽跟請益，要能感動人民、團結台灣，這樣去選才會有意義，「若是因為我個人生涯非要去選一個位子來坐，或是民進黨哪裡缺人，我就去補位，這個還未到讓人民感動，非你不可的程度」。

他說，但是情勢也會逐漸發展，如果有適合的人，他也可以支持，在台中經營那麼久，他也曾支持別人，包括蘇嘉全選台中市長，「我的角色比較團隊取向，台灣未來，我們這一代，也就是五、六年級生，是一定要承受比較大責任，我的戰鬥位子在哪裡，我也在尋找」。

他表示，希望多聽一些聲音，「讓一百個人去走一步，而不是我一個人去走一百步」，在民主接力賽中可以接好，也可以傳下下去，「我發自內心的思考，而非我一定要去找一個工作」。