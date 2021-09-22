《產經新聞》21日報導，日本防衛省正著手發展衛星信號干擾能力，希望藉由妨礙對現代軍隊作戰至關重要的衛星能力，讓中國大陸、俄羅斯等對手在對日本構成威脅時，能讓其部隊失去戰力，是日本首度將從太空發動先制攻擊的概念具體化。

根據報導，日本海上自衛隊2月提出「護衛艦電子攻擊（EA）能力提升相關調查研究」，並委託三菱電機執行，希望其蒐集與分析與電子信號干擾、衛星通信等設備有關的技術資料，預計今年內提出研究報告，目的是提升對威脅的干擾能力。

負責整合自衛隊各太空能力的防衛政策局戰略企劃課指出，該研究的主要目的，是探討海上自衛隊護衛艦配備的衛星通信設備，在遭遇其他國家軍隊干擾時會出現何種影響，並會檢討各國的手段，藉此發展自衛隊本身的干擾能力。

《產經新聞》指出，現代軍隊十分依賴人造衛星，包括部隊移動或長程精確武器導引所需要的衛星定位能力，以及維持部隊指管所需要的衛星通信能力等，因此只要能有效干擾相關信號，便能相當程度地讓敵方單位失去作戰能力。

日本近年來十分注重電子作戰能力，陸上自衛隊3月才正式成立第2支專責執行電戰任務的第2電子隊，並有意建構從九州到本州、北海道的「列島電子島弧」，將於平時蒐集電子情報、戰時執行電戰干擾等任務。