于子育、天心劇中大鬧警局，靠珍珠奶茶安靜下來。（華視、CATCHPLAY提供）

天心與謝盈萱在沙灘上對打。（華視、CATCHPLAY提供）

天心與謝盈萱在沙灘上對打。（華視、CATCHPLAY提供）

天心自揭家暴，讓飾演的女警的鍾欣凌送上溫暖一抱。（華視、CATCHPLAY提供）

天心在台式新喜劇《俗女養成記2》飾演的大表姊「洪育萱」，最新一集劇情戲份吃重，公主病與愛用「育萱」第三人稱來稱呼自己的角色人設，更廣受網路鄉民討論，戲裡她金句連發「育萱從來不會哭，育萱從小淚腺有問題，哭不出來」、「洪育萱就是高跟鞋，高跟鞋就是洪育萱」、「育萱就是有辦法」深植人心，尤其在被陳嘉玲發現家暴的秘密後，說自己淚腺有問題哭不出來的橋段，讓天心看完後在映後直播時笑說：「我演完都忘記了，現在看了好想要揍她喔！「第三人稱」的說話方式，也激發謝盈萱在拍戲現場即興增加台詞「嘉玲會閉上嘴嘴的」，讓觀眾看了更加發噱。

不只說話引發討論，天心的洪育萱造型更是吸睛，套套都是有質感的洋裝，還穿白洋裝和高跟鞋去爬登山步道、漫步沙灘，卻也意外創造一波「育萱時尚指標」，在臉書、PTT上都有人在詢問她的包包、衣服哪裡買，可見天心的角色詮釋相當成功，不少粉絲都認同「只有天心能把這麼公主病的角色，演得不那麼討人厭」。

戲裡洪育萱和陳嘉玲表姊妹互廝，因為一句「洪育萱，妳有時候真的很『欠揍』」的關鍵字，引發兩人在沙灘翻滾互打，天心透露對這場戲印象深刻，當時在海邊沙灘吹了三個小時左右的海風，和謝盈萱、于子育坐在沙灘上談心，讓天心想起以前失戀也曾被朋友帶到海邊散心，她說：「那時候我坐在一塊木頭上休息，坐著坐著覺得屁股很不舒服，仔細一看才發現木頭上面都是小蟲子」，讓已經失戀的她更加無語問蒼天。

在這一集中天心飾演的洪育萱不僅戲份吃重，洪育萱這角色也在這一集結尾有了翻轉，看似公主病的她，有自己一套愛護家人的方式，在被公路警察攔檢時，自願掀開衣服，露出腿上的瘀青，用自己被家暴的苦楚換取自由通行，得到警察一個擁抱和一句「快走」，短短幾秒的畫面讓許多觀眾留言反應「警察的擁抱後座力很強」、「這段看真的秒哭」，謝盈萱對這段劇情同樣相當有感表示，「學姊(鍾欣凌)在喜劇與正劇間，拿捏得爐火純青，讓我望塵莫及的精湛功底！穿梭在可喜可悲之間，讓大表姊跟女警兩個女人短短的一場戲，就逼出我的眼淚再反轉大笑」。

洪育萱最終也坦然面對自己被家暴的事實，在陳嘉玲面前露出自己臉上的被老公揍的傷痕，讓觀眾看了更加心疼她。這場戲天心特別素顏上陣十分敬業，她笑說：「素顏是我演藝生涯的一大挑戰」，而實際上素顏的天心膚質依舊很不錯，另其他演員相當地羨慕。

《俗女養成記2》第七帖在華視、CATCHPLAY＋影音平台播出持續開紅盤，9點首播時段，華視主頻在4歲以上全體收視族群每分鐘平均收視達3.69，10點重播時段亦有3.38，首播與重播分別奪下9月19日周日全時段收視第一名與第二名。收視最高段落在陳嘉玲(謝盈萱 飾)、嘉玲媽(于子育 飾)和洪育萱(天心 飾)大鬧警局的橋段，三人因為誤食了陌生人給的「加料布朗尼蛋糕」，造成情緒異常亢奮，上演一連串脫序行為，洪育萱還打電話向自己的兒子豪豪求救，哭訴「媽媽要去坐牢了，監獄的馬桶很髒，洗澡還要被看光光，快點叫警察伯伯來救我」，三人輪番喊著「救命呀！」、「還我自由」，讓飾演警察的鍾欣凌瀕臨崩潰，最後靠珍珠奶茶才讓她們暫時安靜下來，讓觀眾留言反映「好瘋狂的一集，太歡樂了」、「4位影后級演員同台飆戲，好過癮」。