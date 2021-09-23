美國國家航空暨太空總署的人類太空飛行部門將分為兩個單位，其一致力於日後將著手展開的龐大月球和火星計畫，另個部門則是負責國際航空站及其他距離較接近地球的太空任務。

路透社報導，這項組織重整是由國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）親自宣布，顯示NASA與美國太空探索科技公司（SpaceX）等民間企業之間關係的演變。SpaceX等民營業者使太空之旅日益商業化，而NASA主導美國的太空飛行領域長達數十年。

尼爾森表示，NASA加強發展探索外太空的計畫之際，近來在低地球軌道的太空飛行與商業投資激增，促成這次的部門分拆。

尼爾森在新聞簡報中說：「今天不只是組織改造而已，這是要為未來20年奠定基礎，在不斷成長的太空經濟中確立NASA的未來特色。」

這次的組織改造之舉，分拆NASA的人類探索與行動任務局（Human Exploration and Operations Mission Directorate）為兩個部門。人類探索與行動任務局目前由陸德斯（Kathy Lueders）領導。

部門分拆後，新成立的探索系統發展任務局（Exploration Systems Development Mission Directorate）仍將由身兼副署長的陸德斯帶領，致力於推動NASA最雄心勃勃的長期太空方案，包括2024年重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，以及最終送人探索火星的計畫。

退休的副署長佛里（James Free）則將負責新成立的太空行動任務局（Space Operations Mission Directorate），他曾主管NASA的太空站及商業機員與貨運方案。

佛里的部門主要是負責監管較為常規的火箭發射及太空飛行活動，包括涉及太空站的任務與低地球軌道民營化，以及一旦實現重返月球，將維持登月任務的運作。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1100922