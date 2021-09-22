YouBike微笑單車（UBike）在台灣成功發展出密集的自動單車租借系統，不少民眾會把它當作運動或轉運時的交通工具，從2020年開始，各地也開始汰舊換新，未來將以YouBike 2.0繼續服務。不過，你知道租借UBike的注意事項有哪些嗎？一位女網友分享親身經歷，表示租借UBike前一定要先檢查坐墊，否則得不償失。

女網友租借YouBike，發現坐墊被反轉，騎了3公尺才發現車子爆胎又掉鏈子。(摘自Dcard)

「好奇大家看到UBike坐墊呈現這樣的狀態時，還會把坐墊硬掰回來借車嗎？」原PO在Dcard上發文表示，近日到UBike租借站時，發現整個站點只剩下一台單車，而唯一的一台就呈現坐墊反轉的狀態，她只好一邊將坐墊扳正，一邊心裡痛罵這樣做的人。

未料，原PO成功借到車後，才騎3公尺就發現車子爆胎又掉鏈子，最後只好硬著頭皮騎回家，雙腿超痠。有過這次經驗，原PO表示之後只要借到很難騎或是有問題的UBike，就會將坐墊反轉，提醒大家不要借到故障車。

貼文一出，許多網友馬上指出，「轉過來的就是代表有問題的阿，是讓維修人員知道有問題的」、「反轉坐墊是官方的做法喔」、「我以為這是常識...椅子被反轉都是故障的喔」、「官方就是說有故障轉過去工作人員會負責修理」、「轉過來代表有問題！不要借！借之前真的要好好看車，按煞車、胎壓，這兩個很重要」。

實際查看YouBike官網的使用說明，上面明確指出「坐墊反轉請勿租用」，代表自行車故障待修。若使用到故障的自行車請將坐墊反轉，以免其他人誤用。對此，原PO才恍然大悟直呼「原來官方有教！」由於是在多年前註冊YouBike，已經忘記當初的說明了。