BNT疫苗校園開打，面對國內疫苗覆蓋率低於他國，民眾黨立委賴香伶質疑，去年政府錯失東洋採購3千萬劑BNT疫苗是否為疏失？衛福部長陳時中則反嗆「去年9月BNT還未過三期，誰敢說敢買？」此話一出讓眾人怒了，有網友翻出包括美、日、英等各國採購時間點打臉陳時中「怎麼一直在立院說謊？」

立委賴香伶今(22)日在立法院表示，當初東洋要採購BNT，政府是否因意識形態而錯失機會，陳時中則反嗆，東洋採購BNT是談判沒有成功，現在當然可以說要買3千萬劑BNT，但去年9月BNT才進入第二期準備第三期試驗，「當時誰敢說敢買？」強調政府絕對沒有意識形態或阻止。

對於陳時中稱BNT去年沒人敢買，有網友在《PTT》翻出2020年8月12日的媒體報導指出，2020年7月29日，英國宣布向BNT預訂3000萬劑，2020年7月31日，包括美國宣布向BNT預訂1億劑，日本宣布購買1.2億劑，歐盟也宣布購買2億劑，2020年8月上旬，加拿大與已BNT簽約2000萬劑，質疑陳時中為何一直在說謊？

其他網友則紛紛回應「這咖到底是在供沙小啦」、「時語錄今天多了好多經典」、「沒人敢買？當其他國家的人都不是人就對了」、「怕BNT進太多，台灣人無法享受高端？」、「我猜今年和明年也不會買」、「二期沒過的高端直接五百萬」、「愛說謊又沒擔當，疫苗都買不到了還有時間告網友？」。