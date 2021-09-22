THE BODY SHOP再生塑料情境圖。（THE BODY SHOP提供）

THE BODY SHOP再生塑料包裝。（THE BODY SHOP提供）

THE BODY SHOP酪梨潤澤身體系列情境圖。（THE BODY SHOP提供）

THE BODY SHOP乳油木果情境圖。（THE BODY SHOP提供）

頂級保養THE BODY SHOP自1992年創辦人安妮塔·羅迪克發現乳油木果的滋養功效，便推出首款身體滋養霜，立即成為熱賣商品，歷經30年身體滋養霜首度升級，除了含有95％以上天然成分，無添加Parabens、甲醛等化學成分，亦訴求環保，包裝採用鋁蓋和100％再生塑料，以社區公平交易的方式取得來自印度邦加羅爾街頭所收集的再生塑料製成，100％環保可回收再利用，純素成分，拒絕動物實驗，不含動物成分，無蜂蜜添加，榮獲英國純素協會認證。

THE BODY SHOP秉持開創性的理念，深信企業能創造美好的世界，並以此為促使品牌不斷前進的動力。THE BODY SHOP於全球70多個國家共有約3000家零售據點。THE BODY SHOP 隸屬於Natura ＆ Co，與Aesop、Avon 和 Natura攜手發展，成為全球性的多通路複合品牌化妝品集團，承諾創造積極的經濟、社會和環境改變。