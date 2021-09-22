立陶宛（Lietuva）繼於6月中旬宣布贈台2萬阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗後，該國衛生部長杜爾吉斯（Arunas Dulkys）再度宣布，將二度贈台疫苗，對比第一次，本次疫苗更多，約23.6萬劑。立陶宛對台灣的友善，令人感動。

立陶宛先前曾在6月22日允諾贈台2萬劑AZ疫苗，已於7月31日抵台。據了解，立陶宛衛生部長Arunas Dulkys在一場電視轉播中指出由於AZ疫苗在該國不受歡迎，因此將把疫苗捐出去。該國的官方Twitter稍早前也引用總理Ingrida Šimonytė的說法，表示「疫苗平均分配以及團結，是對抗新冠肺炎疫情的關鍵。但很可惜（這些因素）仍舊持續擾亂著世界各地人民與國家的生活。」暗示本次再度捐助台灣疫苗，也是為了讓疫苗分配更為公平的緣故。

‘Global vaccines equity and solidarity is crucial in the fight against the COVID-19 pandemic which unfortunately continues to disrupt the lives of people and countries around the world’ said PM @IngridaSimonyte.

🔗 https://t.co/ghN68H0x0m#Lithuania #Taiwan #StrongerTogether pic.twitter.com/DKvGoHCq2Q — Lithuanian Government 🇱🇹 (@LithuanianGovt) September 22 2021

針對立陶宛二度捐贈疫苗給台灣，「駐拉脫維亞代表處」的Facebook已迅速回應，表達對兩次贈台疫苗的感謝。貼文指出「對第一次捐贈我們表達真誠感謝，對第二次贈與則是對立陶宛感激不盡。235900劑的疫苗代表了立陶宛對於台灣等有需要的民主國家的熱誠支持。我們再次代表台灣人民，特別是等待接種疫苗的人表達衷心的感謝！」最後更以立陶宛語「Ačiū Lietuva!」（謝謝，立陶宛）再度致謝。

因立陶宛首次贈台疫苗，義美為了報恩曾回贈專屬包裝的小泡芙2貨櫃，表達「台立友好」。由台灣民眾自發性表達感謝的善款，也讓立陶宛兒童癌症組織在1個月內即募得近14年的善款。雙方之間的良好互動不停。而立陶宛二度贈台疫苗的行動，勢必將讓這樣的友好互動更為持續。

當前，曾捐助台灣疫苗的國家包含日本（390萬劑）、美國（250萬劑）、立陶宛（總計25.59萬劑）、斯洛伐克（2萬劑）、捷克（3萬劑）等五國。