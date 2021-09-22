美國空軍星期二表示，B-52轟炸機急需更換新式引擎，他們將佰在本月確定哪種引擎入選，盡快與製造商簽約。

防衛新聞(DefenseNews)報導，美國空軍已決定，將要簡化戰略空軍的轟炸機隊伍，被汰除的是B-1槍騎兵轟炸機(Lancer)與B-2精神式轟炸機(Spirit)，保留的則是服役時間超過60年的B-52同溫層堡壘式(Stratofortress)，它會繼續服役，而且持續到至少2050年。

但是，B-52轟炸機 的普惠TF33渦輪扇引擎過於老舊，有必要更換新款式。美國杜克·理查森中將(Duke Richardson)說：「我們要開始完成這項工作，應該不會拖延了。」

後勤主管達琳·科斯特洛 (Darlene Costello) 表示：「評選團隊已經達成共識，可能在本月內宣布新引擎的種類與獲勝的供應商。」

B-52轟炸機是波音公司在1954年推出的洲際戰略轟炸機，現役的是H型，首架B-52H轟炸機在1961年出廠，於1963年完成最後一架，生產總數為96架。不過美國空軍目前運作的B-52H是74架，多餘的封存在亞歷桑那戴維斯-蒙森空軍基地。

每架B-52配備了 8 台低旁通比TF33引擎，是現役飛機中，引擎數量最多的。美國空軍曾考慮是否改成4台大旁通比引擎，但是最終決定維持原樣，因此新的B-52引擎的需求量很大，至少訂購592 台，多餘的做為備用與替換。

參與競標的引擎製造商有現任製造商普惠公司 (Pratt & Whitney)，他們提出了引擎是PW800型；通用動力航空(GE Aviation) 提供的是 通用CF34-10型；英國勞斯萊斯(Rolls-Royce)提出的是F130引擎。