雙囍在太平山的雪地只穿比基尼拍照。（JKF提供）

雙囍在太平山的雪地只穿比基尼拍照。（JKF提供）

JKF雜誌9月號封面邀請JKF女郎雙囍在網路上擁有34 萬人追蹤的高人氣，她以性感身材、大膽作風和胸前的「囍」字紅色刺青作為鮮明的標誌，大尺度扮演小紅帽縛繩和太平山冰雪世界凍奶作品都讓人印象深刻。

雙囍喜愛好戶外運動、甜美的笑容、白皙皮膚完美D奶身材，這次為JKF雜誌拍攝白色內衣爆乳照，雙囍分享：「當模特兒7年來今年拍攝一系列挑戰人體極限都是和JKF合作，保握當下留住美麗的作品，在工作的時候全力以赴是自己的座右銘，每次照片PO上網總是有上萬網友按讚，也是我動力的來源。」

雙囍今年推出太平山雪地JVID電子寫真，挑戰在冰天雪地穿比基尼拍攝，天生怕冷的她在眾目睽睽之下，脫下外套僅剩小小的泳衣布料遮擋身體，還要擺出性感誘人姿勢，笑說：「其實那時候也蠻突然的，因為台灣難得下大雪，半夜11點我和攝影團隊從台北出發，到太平山後還要等6點開山才能進去，而且我們總共去了兩次才完成這本寫真，第1趟還沒那麼冷，第2趟冷到我不知道自己身在何處？」

整趟行程以邊走邊拍，除了紀錄雙囍性感唯美也捕捉台灣最美的雪景，其中有個拍攝點因上頭早有很多遊客將相機架好卡位，眼看團隊正準備放棄，雙囍卻走向前牙齒顫抖著詢問：「不好意思可以讓我拍個照嗎？因為我裡面穿這樣！」她下一秒打開外套，展示身上比基尼爆乳D奶，遊客們都面露吃驚立刻讓出Ｃ位，「當我站上去拍攝時，我發現他們的相機也對著我拍，實在太可愛了！」

雙囍是從台中來台北打拼的孩子，回顧一路走來的貴人，感性地說：「感謝一路以來曾經幫助過我的人都是生命中的貴人，回想起剛開始踏入這一行時，無法理解攝影師為什麼這樣子？或造型師為什麼這樣子？現在懂了，不同的角色立場，說出來的話也不同，換位思考就能對工作更坦然，現在變得更成熟了，希望自己可以更上一層樓。」