大陸在中秋節前夕無預警禁止台灣蓮霧、榴槤進口，引發民進黨政府大動作反擊，但對於紐西蘭禁止我方芒果與荔枝輸入卻冷處理，遭疑雙標，對此農委會主委陳吉仲反駁「雙標說」相當無知，遭網友灌爆臉書嗆「過去6個月你到底做了什麼」、「跟蔡丁貴根本一對寶」。

前立委郭正亮指出，紐西蘭也禁止我方輸入荔枝、芒果，農委會卻冷處理，僅說尊重兩個字，根本雙標。對此陳吉仲在臉書PO文「誣指我國對中國、紐西蘭雙標，是對國際貿易實務的嚴重無知」，高分貝反嗆「雙標說」。

陳吉仲強調貿易檢疫條件需要經過諮商過程，確定雙方的遊戲規則，紐西蘭一直與台灣保持溝通，但陸方從3月的鳳梨到如今的釋迦、蓮霧，對於台灣提出協議的要求都置之不理，僅用書面文字告知，沒有附上任何客觀證據，違反國際貿易規範。

陳吉仲發文後，臉書湧入大量網友，卻一面倒反酸：「支持快告，而且記得要每天向國人報告進度」、「半年前鳳梨也說要告，現在不知道告到哪了」、「先檢討自己好嗎」、「新南向到底去哪了」、「陳大主委是好演員，要飆淚了嗎」、「不替農民開闢通路，只在做政治作業，還嗆反對者無知，真是好大的官威」、「然後呢？拿出政策別且實際作為，光靠撒幣不是辦法」、「不是半年前就料到，所以你這6個月到底做了什麼」、「陳主委可以說一下鳳梨的下文嗎」。