民進黨立委高嘉瑜22日質詢衛福部長陳時中，打了高端疫苗能不能去美國？陳時中竟回「世界也不是只有美國」。（取自立法院議事轉播）

對於美國宣布11月起境外旅客要入境須完整接種莫德納、BNT或嬌生疫苗等三款疫苗，民進黨立委高嘉瑜22日指出，打了高端的人到年底前可能無法出國，等於是被限制出境、不能去美國？衛福部長陳時中竟回應，「世界也不是只有美國」。前民進黨立委郭正亮指出，台灣應該要和美國好好談一談這件事，但陳時中根本就還沒談，郭正亮更擔心，會不會有很多人誤信政府宣傳。

郭正亮22日在政論節目《國民大會》中表示，可能很多人都沒有想到，都一直以為可以去美國打疫苗，美國現在認為這樣還是有風險，不能讓你先進來，就必須是打完2劑國際認證疫苗才可以入境，目前傳出來的，大概就是美國FDA、CDC和WHO都認的，但就是沒有高端。

郭正亮認為，高端去辦成功了，我們大家都很高興，問題就是現在還沒有，這很現實，比如為何大陸的科興和國藥他們會承認？因為中國大陸一年有超過200萬人去美國觀光，去留學的有30萬人，所以我們要趕快去和美國商量，並指出我們一年會有多少人會去美國，也許這就是可以爭取的因素，我們每年去美國的人也很多，「如果我打了2劑高端，結果去美國還要再打另外2針，打4針恐怕人體不能負荷」。

針對陳時中的說法，郭正亮直言，他根本就還沒談，事實上美國是用量在看，比如俄羅斯他們就不管，俄羅斯的疫苗沒有在WHO認證當中，美國就不管了，且俄羅斯一年也沒多少人去美國，但台灣有不少人會去美國，會不會有很多人誤信政府宣傳，結果去打高端？「這個政府有責任」。郭正亮更說，因為當初都在亂講，說打高端可以出國，接下來搞不好歐盟還打算比照跟進。