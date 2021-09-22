國民黨主席選舉將在本月25日進行投票，對於4位黨主席候選人表現，東華大學教授施正鋒表示，民進黨私下應該樂見張亞中出線，屆時，只要借用朱立倫的話，就可以讓國民黨沒有招架之力；也難怪外面會判斷張亞中的聲量，應該局部來自綠營。他要提醒黨主席選舉的影舞者，必須深思，可不要贏得主席選舉的戰役、卻輸掉大選的戰爭。

東華大學教授 施正鋒。(圖/本報資料照)

施正鋒22日在臉書撰文表示，目前真正表態不排除參選總統的只有朱立倫，其他三人為人作嫁，江啟臣、及卓伯源甚至呼籲不要重蹈「球員兼裁判」的覆轍。換句話說，黨魁選舉是黨內總統初選的前哨戰，特別是對於在野黨而言，不管藍綠，要是打算問鼎九五的人自己不願擔任主席，至少也要找個代理人，免得半路跑出攔路虎，一生的準備就前功盡棄。

施正鋒指出，就左右大選的因素而言，除了外部環境，內部條件不外政見、及動員，以政治市場的觀點來看，就是看產品、及行銷。國民黨上回輸掉大選，並非民進黨政績好，而是「芒果乾」（亡國感）奏效，意味著權貴、軍公教、及本土派的整合未竟全功。

施正鋒認為，對於國民黨來說，為了要防止柯文哲搶走淺藍，勢必與民進黨進行對決；然而，除了包裝九二共識，朱江卓三人迄今並未能有新的見解。倒是被視為深藍的張亞中，儘管是學者出身，無罣無礙，不放棄任何機會把他多年來所推動的想法再三陳述，言人所不敢言，甚至於還自詡是「民進黨最怕的人」、要擔任百姓怒火一觸即發的引信。

他指出，張亞中多年來強調「統合論」，應該是借鏡戰後歐盟整合、及德國與法國和解的他山之石。他所構思的是在兩岸之上，另外架構一個統合體，一方面滿足對岸的「一個中國」、另一方面則嘗試袪除百姓對於統一的疑慮。其實，類似的論述還有黃年苦口婆心的「屋頂論」。就不知到底是苦行僧、還是軟索牽豬？

施正鋒也提到，張亞中的說法沒有完全錯，畢竟，執政以後的民進黨已經不談理念，儘管立場不同，卻可以當作可敬佩的對手；至於和平條約是否就是澶淵之盟，國際上的經驗未必如此悲觀。

施正鋒進一步指出，就他觀察，民進黨私下應該樂見張亞中出線，屆時，只要借用朱立倫的話，就可以讓國民黨沒有招架之力；也難怪外面會判斷張亞中的聲量，應該局部來自綠營。影舞者必須深思，可不要贏得主席選舉的戰役、卻輸掉大選的戰爭。