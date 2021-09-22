新北市一名劉姓男子在今年3月至6月間，以鄰居關門聲音大、監聽他等理由，報警達67次，警方到場後卻從未查獲相關情事，劉男遭違反違反社會秩序維護法移送法辦。三重簡易庭審理，依無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，裁定罰鍰1萬元。

裁定書指出，劉男於今年3月12日至6月6日間，分別透過市話、手機等撥打警察機關報案專線110，或是透過市民專線1999轉員警報案共計67次。

劉男辯稱，他的鄰居大門為木造，每次關門都會發很大的聲響，害他多次睡覺被吵醒，對方根本意圖挑釁他；劉男還說，鄰居的窗戶都為敞開的狀態，一定是在監聽他，而他晚上被關門聲吵，白天則被鸚鵡聲吵，當然要報警處理。

然而，員警多度獲報後前往現場，卻都未查獲劉男所指稱的報案內容，遂依違反社會秩序維護法將其移送法辦。三重簡易庭審理後，認定劉男已違反無故撥打警察機關報案專線，且勸阻不聽，裁定罰鍰1萬元。可抗告。

社會秩序維護法第85條第4款明訂，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者。處拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰。