14歲男單頭號種子陳冠守無緣單、雙打雙料冠軍。（海碩整合行銷提供）

美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽22日揭曉14歲男單冠軍，第2種子何宸輝擊敗頭號種子陳冠守，也讓陳冠守無緣雙料冠軍，蔡宇甯和黃珉臻21日攜手拿下女雙冠軍，將在23日單打決賽上演內戰對決。

14歲男單第2種子何宸輝上午4強戰先以3比6、7比6（3）、6比4苦戰3盤，驚險擊敗第3種子呂維昕，決賽再以6比2、7比6（3）力退頭號種子陳冠守。頭號種子陳冠守去年在12歲組收穫雙料冠軍，今年更上一層樓挑戰14歲組，昨日雙打決賽擊敗何宸輝拿下冠軍，可惜單打未能追加冠軍、無緣雙料2連霸。

何宸輝過去面對陳冠守以2勝4敗屈居下風，雖然在雙打決賽交手落敗，但單打上演「甜蜜復仇」，賽後何宸輝表示整體狀態不錯，「自己平常是防守比較好，今天手感不錯，所以有一直攻擊。」何宸輝在第2盤4比5一度面臨對手4個盤末點，最終驚險逃過破發，避免將戰線延長至第3盤，對此何宸輝表示，「當下沒有想太多，告訴自己一分一分來就好。也不想打到第3盤，因為勝率會比較低。」何宸輝將勝利歸功給父親，「其實我應該打16歲組，但是爸爸告訴我要先把動作練好，所以這次打14歲組。」

14歲女單部分，第一種子蔡宇甯以6比0、6比0強勢收下決賽門票，雙打搭檔黃珉臻也以6比3、6比4成功會師決賽。蔡宇甯和黃珉臻21日攜手拿下雙打冠軍，談到23日將在單打決賽上演內戰，雙方都有機會挑戰雙料冠軍，兩人對此表示祝福對方，為彼此加油打氣，黃珉臻笑說自己沒有任何壓力，目標終止對戰連敗，蔡宇甯則說自己會盡力而為，勇敢打就好，「場上是對手，下場還是好朋友」，也展現雙方的友誼與好交情。

18歲女單賽事22日開打，頭號種子林芳安在過去兩屆美傑仕OPI盃分別收穫14與16歲組雙料冠軍，今年將挑戰高難度「雙料3連霸」。林芳安首輪收穫對手退賽晉級，第二輪再以6比3、6比4搶下8強門票。林芳安對自己的表現自評85分，對自己攻擊球的質量相當滿意，不過在領先時容易失去專注，反而欲速則不達，「第一輪少打一場可以保留體力，因為我比較容易痠痛。但是也因為這樣，需要花比較多的時間適應場地。」談到挑戰「雙料3連霸」的個人想法，林芳安笑說，「當然會想啊，但我告訴自己不要想太多，比賽當下就專注打好每一球，得失心不要太重。」