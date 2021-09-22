全運會女足比賽今於輔大足球場開踢，台北市隊展現8名媽媽選手的威力，前國腳林玉惠上半場就上演「大四喜」，1998年曼谷亞運隊長楊雅晴更以48歲之齡，創下全運女足賽最年長進球紀錄，率領北市以9比0大勝以中學生為主體的苗栗縣。

「我們已經好幾屆全運會沒有進球了，通常都是被壓著打。」楊雅晴表示，北市本屆有林玉惠、蔡欣芸、王佳玉、林雨潼（原名林佳鳳），都是當了媽媽的前國腳轉籍助陣，實力較往年提升不少，才有本錢挑戰對手大門。

楊雅晴從就讀銘傳商專就開始踢區運會（全運會前身），只有生小孩的時候錯過1屆。教練郭宏偉本來排這位資深媽媽踢掃把腳，不過開賽後北市壓著苗縣攻，索性將楊雅晴推上前場，結果上半場終了前她在右前場拿球，轉身突入禁區立刻起腳吊射打入對角，踢進了創紀錄的1球。

當了媽媽的林玉惠（右）丰采依舊，全運復出首戰就射入4球。（李弘斌攝）

2017年踢完全運和木蘭聯賽後，完成終身大事並從台中搬家到台北、沒再踢競技足球的林玉惠，也沒讓老大姐專美於前，開賽不到5分鐘接獲老戰友蔡欣芸的直傳，在禁區內轉身射門破網，兩分鐘後再把握單刀機會破門，上半場剛過半就上演「帽子戲法」，補時階段還錦上添花。

林玉惠的女兒現在才兩歲多，送出助攻的蔡欣芸當媽還不到兩年，兩人雙雙在全運會復出，「蔡蔡」於上下半場各進1球，從新北轉籍北市的王佳玉也貢獻1顆進球，展現「媽咪軍團」的強大攻擊力。

台北市蔡欣芸（左）在上半場遠射攻破苗縣大門。（李弘斌攝）

苗栗縣教頭劉恆亮表示，由於該隊多名現役大專好手轉換戶籍，這次全運除了畢業2、3年的葉惠如與就讀輔大的陳芯柔，其他幾乎都是國中生，難以抗衡北市這些經驗豐富的前國腳。郭宏偉則說，北市球員平均年齡還是偏高，地主新北市陣容整齊，與衛冕者花蓮縣、高雄市都具有冠軍相。

全運足賽採雙敗淘汰制，北市雖然開出紅盤，但明天就要碰上陣容整齊的衛冕軍花蓮縣，硬仗才要開始。因雲林縣棄賽而晉級的嘉義縣，明天則要遭遇東道主新北市。擁有李綉琴、丁旗等多名國腳的高雄市，今以15比0大勝桃園市，明與旗開得勝的台中市都能休兵1天，中市今以1比0氣走上屆殿軍台東縣。