鵬管處將於10月2日在大鵬灣濱灣碼頭集結「2021大鵬灣欣騎天 屏東觀光圈大鵬灣海味騎旅」，由單車小D、在地單車達人鐵哥領騎，帶民眾用最輕鬆的騎遊方式探索大鵬灣周邊溼地美景及東港美景。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

鵬管處將於10月2日在大鵬灣濱灣碼頭集結「2021大鵬灣欣騎天 屏東觀光圈大鵬灣海味騎旅」，由單車小D、在地單車達人鐵哥領騎，帶民眾用最輕鬆的騎遊方式探索大鵬灣周邊溼地美景及東港美景。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

騎遇2021自行車旅遊年，大鵬灣精彩不斷，10月2日將在大鵬灣濱灣碼頭集結「2021大鵬灣欣騎天 屏東觀光圈大鵬灣海味騎旅」，由單車小D、在地單車達人鐵哥領騎，帶民眾用最輕鬆的騎遊方式探索大鵬灣周邊溼地美景及東港美景，且現場還有「與喔熊騎環島」活動，喔熊組長將到場與騎友互動，多項喔熊專屬設計好禮大放送。

大鵬灣國家風景區管理處處長陳煜川指出，這次活動是結合鵬管處、旅行業者、單車社群和觀光圈的聯合行銷，向車友介紹大鵬灣周邊的騎行美景，串連深耕在地的青創及旅宿等產業合作，加上屏東觀光圈業者的積極參與，讓活動從單純的騎行體驗，升級為屏東觀光、宗教民俗、美食休閒與文創體驗的全方位展示，期許透過媒體行銷，吸引民眾到屏東騎遊。

陳煜川說，為了讓騎友擁有最豐富的大鵬灣之旅，除了喔熊組長出任務，推小鎮打卡活動，跟民眾互動之外，行程還包括探索大鵬灣環灣自行車道、鵬村濕地風光、穿越鵬灣大橋，騎進東港小鎮，造訪東隆宮，瞭解三年一祭的東港迎王平安祭典活動，沿途還能看到漁村海漂藝術作品，此外還加上特別安排的解說、導覽和美食補給，保證讓民眾收穫滿滿。

鵬管處表示，凡是報名參加活動的車友，還可獲得參加獎，有蜜妮Bioré A極效防曬乳、FOOTDISC（富足康）鞋墊禮券（價值3200元，限量50名，先報先得），此外還有機會獲得由Frontier、MOOX、FOOTDISC及「屏東觀光圈」所提供的豐富抽獎內容。