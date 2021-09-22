振興五倍券開放首日，截至晚間9點止，數位綁定人數正式突破207萬人。僅僅1日，就超越三倍券整年的181萬人。這也等於500元好食券僅剩一半名額，預料本周五前會被搶完。

經濟部長王美花表示，今年的五倍券在開始數位綁定的第一天就已經超越過去三倍券整年181 萬，此時要加強非現金交易的推廣工作，也讓店家拚五倍券商機時更方便。

統計今日五倍券官網登入1028萬人次，數位個人綁定逾161萬人、共同綁定46萬人，合計領取數位券人數超過207萬人。

此外，各部會加碼券登記抽籤人數，以國旅券490萬人最多、農遊券487萬次之。其他藝Fun券474萬、動滋券471萬、客庄券423萬、地方創生券305萬人，僅i原券70萬人較少。

數位五倍券首日就超越去年，主要是今年推出400萬份專屬好食券500元，但因第一天就有超過200萬人選數位券，剩下名額不到一半，預料本周就會被搶完。

數位五倍券個人綁定期間將從9 月 22 日至明年4月30日止；共同綁定從今年9 月 22 日至10月1日止，該期間內可新增或退出共同綁定；10月2日至10月6日中午12時前可退出共同綁定。