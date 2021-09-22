菲律賓明年5月舉行總統大選，首都馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）22日正式宣布參選，也是第三位表態參選的候選人。
46歲的莫雷諾在馬尼拉舉行造勢大會，稱將對抗貧窮與新冠疫情。莫雷諾早年投身演藝事業，在2019年當選市長後，致力整理市容，清理市內攤販霸佔的混亂街道，獲得市民肯定。
貧民區長大的莫雷諾年幼時曾拾荒協助家計，後來踏入影壇，近年決定投入政壇，並在2019年當選馬尼拉市長。
莫雷諾批評現任總統杜特蒂對抗新冠疫情不力，導致國家陷入困境，因此他才選擇參選總統，他承諾會解決貧窮問題。至於他的副手許偉利（Willie Ong）則是一名華裔醫生。
拳王兼執政黨「菲律賓民主黨-人民力量」（PDP-Laban）黨主席帕奎奧（Manny Pacquiao）以及萊森（Panfilo Lacson）已表明參選。副總統羅布雷多、杜特蒂女兒莎拉，及前總統馬可仕兒子小馬可仕也正考慮參選。民調顯示，莫雷諾支持度名列前茅。
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