美法因澳洲潛艦合約爭議而產生齟齬，法國總統馬克宏辦公室表示，馬克宏今天稍晚將與美國總統拜登通話，並期待在對談中聽見美國會採取「具體措施」，重建兩國間信任。
澳洲中止與法國簽署的400億美元潛艦合約，轉與美、英合作發展核動力潛艦，法國痛批此舉是「背後捅刀」，並於上週召回駐美、駐澳大使。
這次通話將是美法發生嫌隙後，兩國領導人首度對談。
法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）在內閣會議後表示，這次通話將是釐清潛艦合約事件以及美國重新與盟友建立關係方式的機會。
美法因澳洲潛艦合約爭議而產生齟齬，法國總統馬克宏辦公室表示，馬克宏今天稍晚將與美國總統拜登通話，並期待在對談中聽見美國會採取「具體措施」，重建兩國間信任。
澳洲中止與法國簽署的400億美元潛艦合約，轉與美、英合作發展核動力潛艦，法國痛批此舉是「背後捅刀」，並於上週召回駐美、駐澳大使。
這次通話將是美法發生嫌隙後，兩國領導人首度對談。
法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）在內閣會議後表示，這次通話將是釐清潛艦合約事件以及美國重新與盟友建立關係方式的機會。
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