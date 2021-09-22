五倍券今（22）日開放數位綁定，選擇用台灣Pay綁定郵局VISA金融卡的用戶，卻發生收不到驗證碼的問題，不過有網友檢視網頁原始碼後，可以直接獲取OTP驗證碼，順利完成綁定，但網頁也引發網友疑慮，批評「資安0分」。

今早數位綁定大塞車，有網友在PTT八卦板回文分享，在等郵局OTP認證碼的可用電腦直接按下F12檢視原始碼，在Network分頁中找到sendSMS，就可看到JSON text格式資料，其中recPhoneCode顯示的參數就是驗證碼。檢視原始碼就可以不必等簡訊通知，讓原PO忍不住開嘲諷「他OTP是在心酸的嗎？」

網友截圖教學，可以直接獲取OTP驗證碼，不用等簡訊通知。（圖／翻攝PTT八卦板）

原PO的發現也造福許多綁定卡關的民眾，紛紛跟進完成綁定搶到加碼優惠，「原來驗證碼不用等他寄，太貼心了吧」、「剛綁定網頁卡住 隨手開F12也有發現這個」、「進去等一分鐘開f12再重寄就有了，感謝大神」、「好扯，我也成功了」。

也有網友質疑對認證碼保護不足，批評「資安0分，可以跟金管會檢舉嗎？」、「嚴重資安漏洞，看業力怎麼引爆」、「明碼傳送，白箱沒掃」、「OTP的也能這樣搞不是很危險嗎？」、「笑死，這垃圾系統可以拆掉了」。

發現漏洞的原PO則是回應，「個人覺得資安來說是...還好拉，需要知道郵局設定的手機、存簿、身份證，認證當事人來說應該足夠了。當然有OTP才能更有效地防止別人亂綁，但這個實作的邏輯...（令人無言）」。