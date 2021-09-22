美國太空部隊(US Space Force)在這星期發表了全新設計制服，在記者會上同時發布了男性與女性的版型，然後也為男性的舒適度進行了調整。有意思的是，這套制服與幾部經典科幻片的制服很像，很可能在設計過程就有參考。

太空部隊發言人凱蒂·哈格上校(Catie Hague)說：「太空部隊從一開始就納入女性加入，她們有機會擔任與男性相同的角色，這使得我們在設計制服時，就有考慮到女性的感受。」

太空部隊的階級章。(圖/Space Force)

多數的典型制服都看的出西裝式的設計，也就外套的排扣在中間。但太空部隊的新制服卻是將排扣設計在右襟上，左襟留出的空間能佩掛階級章與功勳章。另外，數字 6 在太空部隊制服佔有重要位置，這是代表太空部隊是美國第6個獨立軍種，有6顆鈕扣、6角形軍銜章 。

鈕扣上的圖案從太空部隊的徽記為主，上有地球、箭型三角、軌道和星星。

負責新制服建模的太空部隊戰略副主任艾莉森岡薩雷斯中校(Lt. Col. Alison Gonzalez)說，自去年春天以來，她參與測試各種制服，與裁縫合作，看看哪種款式最舒適，最討人喜歡。

U.S. Space Force presents new dress uniforms ..Others on Twitter mocking

未來幾個月，新制服還要接受磨損測試，仍會接受評論和調整。

新發表的太空部隊制服(最左)，星際大爭霸BSG的制服(中)，與星戰大怒吼的制服(右)。(圖/太空部隊、TWITTER)

Who wore it better (à gauche le prototype d'uniforme de la Space force lancée par Trump à droite l'amiral Bill Adama dans Battlestar Galactica) pic.twitter.com/qmE2ptvc4F — Philippe Berry (@ptiberry) September 21 2021

有意思的是，制服的的版型，讓許多老科幻迷都興奮了，許多人看到制服就想到了1982年的「星戰大怒吼」(STAR TREK II : The Wrath of Khan )電影中，星際艦隊的酒紅色制服，這套制服當年就極受好評，一直沿用到電影第7集。

另外，也有人聯想到2004年的「星際大爭霸」(BattleStar Galactica，又譯「太空堡壘卡拉狄加」、「戰星銀河號」)，這部科幻劇中的深藍色制服，與太空軍的制服雷同度更高。