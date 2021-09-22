追求提高疫苗施打率，是全球當前多國追求的共同目標。但是相對於少部分富有國家已開始施打加強針（booster dose），多數低收入國家都還在為施打第一劑而奮鬥。但不料，在全球疫情仍相當嚴峻的情況下，竟然發現丹麥（Denmark）國內放著超過66萬劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗不打，讓學者痛批實在太不道德！

俄羅斯媒體《衛星通訊社》（SPUNTIK）報導，丹麥國內竟然存有超過66萬劑嬌生疫苗，且並沒有施打的計畫，就放著讓它長灰塵。報導指出這款疫苗在「斯堪地那維亞國家」（Scandinavian country，是指位在斯堪地那維亞半島上的國家，文化意義上包含丹麥在內）幾乎是沒有未來，專家呼籲要積極對這批疫苗採取行動。

丹麥曾發起過全國接種新冠肺炎疫苗的計畫，但因為有引發血栓的疑慮，在今年4月份即將阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗排除在計畫之外，5月份則也因相同疑慮將嬌生疫苗排除在外。在丹麥只有4.6萬人透過自願接種方案選擇接種嬌生疫苗，而如今這項方案也已經結束。換言之，嬌生疫苗在丹麥沒有被持續使用的機會。

丹麥是全球第一個全面解除與新冠肺炎相關防疫措施的國家。根據Our world in data網站統計，丹麥全國已完整接種兩劑疫苗的比例達到74.65%，僅接種一劑者也有1.81%，劑次人口比達到74.46%。正因為接種疫苗的人口比很高，當前對於疫苗的需求量已經大減。

但針對丹麥擱置這批疫苗，哥本哈根大學的全球健康教授Flemming Konradsen指出「這真的很費解。」而同一所大學的免疫學教授Jan Pravsgaard Christensen也認同他的意見，認為「沒有理由將這些疫苗留在丹麥。」

Flemming Konradsen補充說明，丹麥仍舊選擇保有這批嬌生疫苗的理由很少，若有，就是為了針對療養院內免疫力較低的民眾來施打第三劑。不過他說明即便是要打第三劑（或稱加強針），最可能的還是選用先前施打的莫德納（Moderna）或是輝瑞/BNT疫苗（Pfizer-BioNTech）疫苗。

而Christensen教授則是表示，有備用疫苗算是好事，但在仍有很多低收入國家在為施打第一劑而奮鬥時，丹麥還有其他（歐盟）國家就在討論第三劑，是很不道德的事。所持的觀點跟先前世界衛生組織（WHO）的觀點一致。