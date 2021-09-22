新聞網站「The Drive」21日指出，美國空軍為避免在太平洋的戰力遭中國大陸「一網打盡」，正推進大量運用偏遠島嶼機場的「機動戰鬥運用」（ACE）概念，而針對於簡陋機場為轟炸機掛載重型彈藥的問題，該軍種正測試一款機器人，以在地勤人員和設備不足的情況下維持作戰能力。

根據美國空軍聲明稿，由Square One Systems Design公司製造的MHU-TSX機器人原型機，近期於路易斯安那州巴克斯得空軍基地（Barksdale AFB）進行實際展示，相關作業由第2維護大隊（2nd Maintenance Group）的官兵負責執行，該單位隸屬於美國空軍全球打擊司令部（GSC）的第2轟炸機聯隊（2nd Bomb Wing）。

Square One Systems Design公司仍在依靠美軍官兵的反饋，持續改進MHU-TSX的設計，不確定何時才能真正站上作戰第一線。但美國空軍認為，擁有高度自主作業能力的MHU-TSX，代表該軍種正向自動化機器邁出重要一步，有機會為空軍維護體制帶來「革命性的改變」。

針對於簡陋機場為轟炸機掛載重型彈藥的問題，美國空軍正測試MHU-TSX機器人，以在地勤人員和設備不足下維持作戰能力。（圖／巴克斯得空軍基地）

美國空軍正推進「機動戰鬥運用」概念，藉由擴展軍機功能、預置備用基地設備、完善空運網路等手段，讓空軍於面對中俄等強大對手時，能迅速擴大前線基地的數量，降低遭敵人遠程火力「一網打盡」的風險。

不過「The Drive」指出，由於美軍正專注於發展長程火力，讓下一代打擊武器的尺寸和重量大幅增加，也讓前線基地在缺乏地勤人手和設備下，難以有效為戰機或轟炸機掛載這類武器。而能夠迅速運至前線的MHU-TSX，便能同時緩解上述問題，為美軍轟炸機隊帶來「巨大優勢」。

另外，美國空軍正持續改良B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機，希望其能服役至2050年代，但在此同時，該型機的各類後勤設備也面臨過時問題。因此MHU-TSX在平時也能為老前輩做出重要貢獻，包括為其掛載極音速飛彈AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）等。