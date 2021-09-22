中秋節才剛過，台中市精明商圈22日晚間不平靜，晚間9時許發生街頭砍人事件，1對情侶發生口角，勸架友人加入戰局撂人爆發衝突，有人持刀到場砍人，現場3人受傷緊急送醫救治，所幸均無生命危險，警方共逮捕帶回5名涉案人，目前正在調查釐清中。
台中市警局第一分局調查，30歲陳男與32歲女友賴女發生口角糾紛，賴女的友人25歲黃女到場勸架再起衝突，黃女打電話向39歲男友鄭男訴苦抱怨，鄭男撂人找來35歲許男、39歲魏男等人到場，有人持刀爆發砍人衝突，陳男、鄭男及魏男均掛彩送醫，3人均無生命危險。
據了解，晚間9時多名惡煞持刀械闖進精誠路1家飲料店砍人，連店員都飽受驚嚇逃竄，有人衝到對街店面躲、有人被追打沿街跑，圈商民眾被突如其來的凶案驚嚇不已。
警方表示，獲報後立即出動快打部隊馳往處理，共有3人受傷送醫救治，已逮捕現場5名涉案人，目前漏夜調查釐清案情。
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