新冠疫情持續延燒，全球大鬧「疫苗荒」，但疫苗短缺的情形並未在美國等富國身上發生，美國反因未接種疫苗的公民施打意願低落而苦惱，電商龍頭亞馬遜（Amazon）為鼓勵員工接種疫苗，祭出抽獎活動，包括現金50萬美元（約1300萬新台幣）和汽車等多項豪華大獎，如今已有8名員工相繼抽中汽車和10萬美元（約270萬新台幣）的現金。

《CNBC》報導，亞馬遜8月時發起抽獎活動，以鼓勵員工進行新冠疫苗的接種，該活動被稱之為「Max Your Vax」，獎項豐厚包括一周有薪假、汽車、1.2萬美元的假期、10萬美元現金，甚至是50萬美元現金。

亞馬遜周一在Instagram上宣布，有4名倉儲人員和1名超市員工因為接種疫苗，而獲得了價值4萬美元的汽車；此外，上周也有3名員工中獎，獲得10萬美元的現金大獎。

亞馬遜認為，接種疫苗對於員工安全至關重要，該公司已經為員工及其親屬舉辦多達1500次的疫苗接種活動。

亞馬遜並未強制要求第一線員工接種疫苗，主要是藉抽獎活動來鼓勵員工接種疫苗；另外，亞馬遜還給予有疫苗接種證明的員工、新進員工100美元的獎金。