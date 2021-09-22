家中馬桶若爬滿螞蟻代表什麼？一名網友PO照表示，進到廁所發現，與室友共用的馬桶上全是螞蟻，第一次看到如此「壯觀」的景象，一開燈時差點嚇死，想詢問大家是不是該注意什麼？照片曝光後讓眾人嚇傻，直呼「尿是多甜？」建議他室友趕快去看醫生。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片表示，廁所是分租雅房共用的，但第一次看到種狀況，從照片中可見，使用過後的馬桶沒有沖水，從裡到外都爬滿了黑色螞蟻，白色的馬桶如同被千萬螞蟻大軍淹沒，畫面驚人。

網友PO出室友使用過後的馬桶，從裡到外都爬滿了黑色螞蟻，畫面驚人。(圖/截自爆廢公社二館)

照片曝光後讓眾人嚇傻，網友紛紛回應「糖尿病嗎」、「尿是多甜？」、「如果不是有人亂倒飲料，那就是上一個使用者有糖尿病」、「這馬桶應該要直接炸毀！」、「用完不沖水無法接受，而且照螞蟻這路線是多會噴？站著蹲著都尿不出來了…」、「屁股癢癢的」、「快看醫生」。

不過也有網友發現，馬桶旁邊的垃圾桶內有啤酒罐，直呼「糖尿病也沒有那麼誇張」，推測可能是有人將飲料倒入馬桶後沒沖水，也有可能是有人喝完酒後吐在馬桶，而且還沒吐準，導致馬桶從裡到外都有螞蟻。

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