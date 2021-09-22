感情世界裡，不管分手或者離婚，最好雙方都能斷得乾乾淨淨，彼此不再往來，當然也有人選擇繼續一起生活，但保留各自發展空間。台東一名人夫，和第二任妻子離婚後，改娶前妻的妹妹，三人還同住在一個屋簷下。不過由於男子醋意使然，竟在一次和前妻爭執中，慘死於刀下

資深媒體人丁學偉在節目《震震有詞》上分享，台東一名男子，共結了3次婚，和第二任妻子婚後，由於兩人個性不合，且男子酒後常常和對方吵架，最後選擇離婚；但男子第三段婚姻竟娶了前妻的妹妹，更弔詭的是，姊妹花還與男子同住在一起生活。

姊姊和男子離婚後不久也恢復單身生活，開始和其他條件不錯的男生交往，試著開創第二春，但每當男子看到前妻在客廳和其他人講電話時，就相當不是滋味，默默生氣。長期累積下來，男子在一次喝完酒後爆發，質問前妻「妳是不是另結新歡？」雙方馬上陷入爭吵。

隨著牽扯的東西越來越多，雙方爭執越演越激烈，男子又不讓前妻和其他人交往，姊姊最終真的抓狂、受不了，直接到廚房拿出魚刀，一刀往男子砍去。沒想到一刀即致命，男子脖子像被放血般動脈不斷噴出鮮血，在場的姊妹花則嚇到抱在一起，直到天亮才去報警。

丁學偉說，在這個案件中，男子自認為享受齊人之福，姊妹花都受他所控制，可是「等到人家想法跟你不一樣的時候，就用這種方式把你解決掉。」

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