台東一名人夫曾有3段婚姻，但第3任妻子則是第2任妻子的妹妹，甚至3人還住在同棟屋簷下，而人夫不滿前妻結交新歡，數度出言干涉，最後慘被前妻以魚刀刺向頸部動脈，失血過多斷送性命。

資深媒體人丁學偉在節目《震震有詞》分享，台東有一名人夫結婚3次，特別的是，第3任妻子是第2任妻子的妹妹，而人夫則與妻子、前妻等3人一起生活。

丁學偉接著說，該名男子的前妻在離婚後，積極尋找第二春，但每當前妻與異性有往來時，該男就會一直在旁碎嘴表達不滿，後來前妻順利交到男朋友，該男在某日晚上酒後，不顧妻子也在一旁，再度氣憤地質問前妻，「你是不是有新歡？」兩人隨即在家中爆發激烈口角。

丁學偉說，後來前妻實在不能理解，明明兩人早已離婚，卻還是一直被對方干涉感情狀態，一氣之下便衝去廚房拿取魚刀，一把朝該男的頸部刺下，命中了頸部動脈，鮮血不停自傷口處噴出，而前妻誤傷了該男後受到嚴重的驚嚇，便與妹妹一起蜷縮在家中角落不知如何是好。

丁學偉續說，姊妹花在天亮後才回過神來報警處理，待警方抵達現場時，屋內血跡斑斑，而該男早已因失血過多身亡；丁學偉感嘆，「那個男的覺得說，我是齊人之福，姊妹都可以控制，可是你看，等到人家想法跟你不一樣的時候，就用這種方式把你解決掉。」