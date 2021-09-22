為進一步防範新冠肺炎疫情向年輕族群蔓延，向下開放疫苗施打年齡，以及研發更適合兒童族群的疫苗，是當前疫情防控的方向之一。對此，有消息人士向外媒透露，印度計畫在10月開始向12歲以上青少年施打由當地藥廠Cadila生產的疫苗「ZyCoV-D」。

《路透》報導，兩名熟悉內情的消息人士向他們透露，印度計畫10月起向12歲以上的青少年施打「ZyCoV-D」疫苗。這款疫苗是全球首款DNA疫苗。預計從10月開始，當地藥廠Cadila預計每月生產1000萬劑疫苗。而印度當局沒有回應此報導，透露消息的人士也要求匿名，因沒有獲得向媒體透露消息的授權。

在8月下旬，《英國廣播公司》（BBC）報導指出，印度藥物監管機構在20日批准全球首款DNA新冠肺炎疫苗「ZyCoV-D」。這一款疫苗是印度第二款本土疫苗，另一款則是Covaxin。除此之外，印度有施打的疫苗分別是俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗，以及有印度版AZ疫苗之稱的Covishield疫苗。

在印度當地或的批准使用的疫苗中，「ZyCoV-D」是唯一可用於孩童的疫苗。根據藥廠Cadila的數據，ZyCoV-D疫苗的臨床試驗中有約1000名12~18歲的青少年參加，結果顯示「安全且耐受性良好」。

而DNA疫苗擁有相對便宜、安全與穩定，保存溫度較高（零下2~8度）等優點。但是跟其他印度施打的疫苗只要打兩劑相比，潛在缺點是一定要打三劑。據了解研發的藥廠正在尋求只要打兩劑的作法。

以確診者病例數來說，印度是全球疫情第二嚴重的國家，累積確診至今有33531498例，死亡445768例，近28天確診數累積超過1百萬，疫情仍舊嚴峻。但隨著疫苗施打率逐漸提升，原本作為疫苗出口大國的印度，也將在10月恢復疫苗出口，對於全球對抗新冠肺炎疫情來說是正面消息。

根據Our World in data統計，印度完整接種疫苗的人口比為15.03%，僅部分接種者比例是28.91%，劑次人口比達到43.94%。印度人口近14億，人口聚集也相對稠密，對抗疫情原本就充滿挑戰。