難道連25歲都算老人了嗎？一名網友表示，有幾名大學生來跟他請教問題，但有人總是不守時遲到，氣得他嗆「沒有美國時間陪你們蘑菇」，未料在場竟沒人聽得懂蘑菇2字意思，讓他傻眼，直問「我是不是老了」，意外引發網友討論。

原PO在PTT八卦版問「蘑菇已經沒人在用了？」，他表示自己25歲，有幾個大學生約好時間要來問課業問題，結果裡面有人不守時，一直遲到，讓他氣得脫口「我沒有這麼多美國時間陪你們蘑菇」。

沒想到這句一出口後，在場學生不是愧疚，而是滿頭問號，反問是什麼意思，因為第一次聽到「蘑菇」，讓原PO超傻眼，「我是不是老了，有沒有小朋友都沒聽過蘑菇的八卦」。

不少鄉民紛紛留言討論：「最好你25，根本40了吧」、「你不說我才沒發現好久沒聽人這樣用了」、「我也老了，沒想到這邊也一堆人沒聽過」、「我25歲，聽過但沒用過就是」、「窮蘑菇現在偶爾還會聽到啦」、「真的很久沒人這樣講了，只有老一輩還在用」、「小時候常聽，但現在真的不會這樣講了」。