敘利亞西北部伊德利布省8月起2019冠狀病毒疾病疫情大爆發，救援組織「白盔」現在任務變成後送病患或協助埋屍。許多躲過政府軍和俄羅斯空襲的民眾現在難逃病毒之手。

「內戰造成赤貧和破壞，半數醫院和衛生所毀於砲火，大量醫療人員逃到海外，醫療體系早就接近崩潰。」這是報導中對伊德利布省（Idlib）公衛環境的描述。當地現在又出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大爆發，情勢雪上加霜。

伊德利布省是與敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權對抗的反對勢力最後據點，包括躲避內戰而自國境其他地區流離至此的民眾，目前約有400萬人居住當地。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊德利布每個擁擠帳篷居住區都有數以十萬計居民棲身，別說保持社交距離，他們就連經常洗手都不可能做到。儘管內戰進入第11年，當地現在暴力日益頻繁，情勢更加險惡。

自從8月以來，伊德利布省COVID-19累計病例數跳增達兩倍，已經超過6萬1000例。近數週來，單日確診數已連日超過1500例，有關當局19日公布當天有34起死亡病例。但因許多確診病例沒有通報，數字應該是低報。

在砲火中、從瓦礫堆下拯救數萬人性命的知名敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets），他們現在大部分任務變成將COVID-19病患送醫，或是協助埋屍死亡病患。

伊德利布醫生聯合會（Idlib Doctors Syndicate）本週疾呼國際救援組織協助時稱：「一場醫療災難正在上演。」

加護病房爆滿、氧氣奇缺、沒有檢測，疫苗接種計畫遲未展開，當地正遭逢全球各國在疫情期間經歷過的所有挑戰。

伊德利布省和毗鄰的阿勒坡省（Aleppo）有大片土地目前受到蓋達組織（Al-Qaeda）附屬戰士為主的武裝反對勢力掌控，他們對持續散播的疫情束手無策。

當地疫情於8月加劇，這顯然是7月下旬伊斯蘭教宰牲節期間民眾聚會，加上具高傳染力的Delta變種病毒肆虐所致。

確診和死亡病例在敘利亞政府掌控地區，以及東部獲美國支持的庫德族戰士掌控區，近數週以來都出現上升趨勢。儘管無法掌握到敘利亞各地確切感染和死亡情況，不過伊德利布情勢應該會更加險惡。

治理伊德利布的武裝勢力旗下政治部門已經關閉一些巿場、強迫餐廳只讓顧客在門口取餐，學校也延後開學一週。但是大部分居民和領取日薪的勞工如果不出門工作只能挨餓，因此根本不可能對當地進行全面封鎖。

當地居民薩伊德（Ahmad Said）說：「如果他們不工作，就沒飯吃。」他還說，大部分人甚至連口罩都買不起。

當地反對派社運人士拉曼（Salwa Abdul-Rahman）指出：「人們好像已經對死這件事無感了。躲過政府軍和俄羅斯空襲的人，現在難逃這場瘟疫。」

35萬劑中國疫苗本月稍早運抵當地，但是接種工作進度緩慢。根據世界衛生組織（WHO），至少施打一劑的伊德利布人比例約僅2.5%。

新一波疫情爆發正值伊德利布暴力日增之際，在內戰中支持敵對陣營的土耳其和俄羅斯斡旋達成停火18個月後，政府軍近數週再度進行空襲和砲擊，造成數十人死傷。

齊拉醫院（al-Ziraa hospital）醫生阿布杜拉（Muhammad Abdullah）表示，目前看不出這一波疫情爆發已經進入高峰的跡象。

然而，對部分伊德利布居民而言，生命中其實已經沒有什麼令他們害怕的事了。

沒戴口罩在巿場上走動的達拉提（Ali Dalati）說：「比COVID-19更險惡的情況還有什麼沒碰過，我們沒在怕。」（編輯：周永捷）1100922